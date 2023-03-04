Reuters: Россия не планирует ремонтировать "Северные потоки"

Россия намерена законсервировать повреждённые нитки газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", планов по ремонту или возобновлению их работы нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Один источник сказал, что Москва считает проект "похороненным". Два других заявили, что газопроводы будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем – сейчас Кремль не видит перспектив улучшения отношений с Западом. Ещё один источник подтвердил, что стороны рассматривают возможность консервации.

"Газпром" и управляющая газопроводами Nord Stream AG не ответили на просьбы Reuters о комментарии. Немецкая компания E.ON – миноритарный акционер Nord Stream AG – сказала, что "насколько ей известно", никакого решения ни за, ни против восстановления труб не принято.

Консервация, предполагает Reuters, будет означать герметизацию мест разрыва и покрытие труб антикоррозийным материалом.