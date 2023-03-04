Reuters: Россия не планирует ремонтировать "Северные потоки"

Россия намерена законсервировать повреждённые нитки газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", планов по ремонту или возобновлению их работы нет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
Один источник сказал, что Москва считает проект "похороненным". Два других заявили, что газопроводы будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем – сейчас Кремль не видит перспектив улучшения отношений с Западом. Ещё один источник подтвердил, что стороны рассматривают возможность консервации.
"Газпром" и управляющая газопроводами Nord Stream AG не ответили на просьбы Reuters о комментарии. Немецкая компания E.ON – миноритарный акционер Nord Stream AG – сказала, что "насколько ей известно", никакого решения ни за, ни против восстановления труб не принято.
Консервация, предполагает Reuters, будет означать герметизацию мест разрыва и покрытие труб антикоррозийным материалом.
- В конце сентября 2022 года были повреждены три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", неповреждённой осталась одна из труб "Северного потока – 2". Этот газопровод не был запущен в эксплуатацию: в связи с вторжением России в Украину на него наложены санкции. "Северный поток – 1" был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, однако виновные ещё устанавливаются. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.
- Европа резко сократила импорт энергоносителей из России после вторжения России в Украину. В 2022 году "Газпром" экспортировал около 101 миллиарда кубометров газа на рынки "дальнего зарубежья" – на 46% меньше, чем в 2021 году.
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