Суд отменил штраф за дискредитацию директору музея в Екатеринбурге

Свердловский областной суд отменил административный штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву по протоколу о дискредитации армии. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Урал".

Как заявили в пресс-службе суда, производство по делу прекращено "из-за незначительности правонарушения".

Протокол по статье о дискредитации армии на Пушкарева был составлен в декабре 2022 года из-за картинки "Нет войне!", которую он выложил в фейсбуке в день начала российского военного вторжения в Украину. В январе Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему штраф.

За несколько дней до того, как на Пушкарёва был составлен протокол, основатель и спонсор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо на имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Пригожин потребовал отстранить Пушкарёва от должности, обвинив его в распространении "недостоверной и порочащей информации о ЧВК "Вагнер", антивоенной позиции, критике российских властей и поддержке оппозиционного политика Алексея Навального. Пушкарева не уволили, однако на него завели административное дело по статье о дискредитации армии.

До перехода на работу в музей в декабре прошлого года Пушкарев был журналистом издания Znak.com, которое приостановило работу после начала вторжения России в Украину.

В то же время руководитель издания It's My City Дмитрий Козелев считает, что решение суда было принято после конфликта губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с Евгением Пригожиным, который посоветовал основателю ЧВК "Вагнер" не вмешиваться в региональное управление и кадровую политику. "Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся",- заявил губернатор Свердловской области.