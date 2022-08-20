Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест до 3 октября бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

20 августа Брюну предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Он не признает свою вину.

Во время заседания суда Брюн заявил, что не намерен скрываться или что-либо прятать. Следователь в свою очередь настоял на том, что Брюн является важным лицом в наркологии и может уничтожить улики.

Под домашний арест также был отправлен вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев. Как сообщает ТАСС, он признал вину и заключил сделку со следствием.

Брюна и Якушева обвиняют в хищении не менее 20 млн рублей у Департамента здравоохранения Москвы при поставках медицинских изделий по завышенным ценам через подконтрольные фирмы.

О задержании Брюна стало известно 19 августа. Вскоре после этого Минздрав заявил, что должность внештатного психиатра-нарколога была упразднена. "Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки", – говорится в сообщении. Ведомство также заявило, что окажет содействие следствию.