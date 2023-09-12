Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева к 17 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщают SOTAvision и "Медиазона".

Редактора дагестанской газеты "Черновик" признали виновным в участии в деятельности террористического сообщества, организации его финансирования и участии в экстремистской сообществе. Он вину не признаёт.

Согласно приговору, Гаджиев помогал собирать деньги на финансирование запрещённой в стране террористической организации "Исламское государство" под видом сбора на рытьё колодцев и строительство мечетей в Африке.

Сторонники Гаджиева утверждают, что в деле нет ни одного доказательства, подтверждавшего бы эту версию.В поддержку Гаджиева с 2019 года в Махачкале проходят еженедельные акции протеста, организованные его коллегами и родственниками.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. Правозащитный центр "Мемориал" — политическим заключенным. Освободить его требовали международные организации "Репортёры без границ" и Комитет по защите журналистов.

Вместе с Гаджиевом по тому же делу проходят программист Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. Их приговорили к 18 и 17,5 годам колонии соответственно, передаёт Кавказ.Реалии.