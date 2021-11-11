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Госизмена, терроризм и свобода слова. Эфир в 21:05

Иван Сафронов и Абдулмумин Гаджиев, коллаж

"Знали все сотрудники". Опубликованы новые видеосвидетельства пыток в саратовской тюремной больнице.

Госизмена, терроризм и журналисты. Что общего в деле Ивана Сафронова и Абдулмумина Гаджиева.

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