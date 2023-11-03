2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил фотографа Александра Струкова к 8 годам колонии общего режима за комментарии в телеграм-канале. Он был осуждён по статьям о призывах к терроризму, возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщила правозащитная организация "Первый отдел".

Струков сотрудничал с московским штабом Алексея Навального. В январе прошлого года он был задержан в Москве, в обыске его квартиры участвовали больше 20 человек. Поводом для возбуждения стали приветствия фотографа в комментариях под статьями уральского медиа Znak.com, он начинал их фразами "Долой власть чекистов...", "Всем с добрым утром, долой Путина!", "Слава Украине!"

В первой экспертизе по делу заявлялось, что Струков своими текстами возбуждал ненависть и вражду к русским, направлял на совершение террористических действий, убийство сотрудников МВД, ФСБ и членов партии "Единая Россия", и призывал к покушению на президента Владимира Путина. Позднее эта экспертиза была отменена. Повторная проводилась Институтом криминалистики ФСБ.

Срок, проведённый Струковым в следственном изоляторе, будет засчитан за тюремный как день за день. Приговор не вступил в законную силу. Струков содержится в СИЗО "Матросская тишина". В сентябре, когда он находился в СИЗО-7 в Капотне, ему угрожали избиением, рассказывали его адвокаты.

Издание Znak.com после задержания фотографа закрыло комментарии под постами. Редакция приостановила работу после российского вторжения в Украину из-за введения в стране военной цензуры. К работе журналисты не вернулись. В октябре 2023 года юридическое лицо "знака" было закрыто.