Сотрудники колонии "сожгли на железном блюдце" письмо Навального

Сотрудники колонии во Владимирской области изъяли у Алексея Навального 15 писем и одно "сожгли на железном блюдце". Об этом говорится в соцсетях оппозиционного политика. По его словам, переписку изъяли под предлогом содержащейся в ней информации о подготовке к преступлениям.

"Сожгли на железном блюдце" стало локальном мемом. А с письмами, которые не нравились администрации, поступали проще. Они просто "пропадали", — говорится в сообщении от лица политика в телеграме.

Навальный рассказал, что, когда он находился в штрафном изоляторе к нему пришла делегация для составления акта об изъятии 15 писем как непрошедших цензуру. Письма были адресованы, в том числе супруге, сыну, главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову и медиаменеджеру Илье Красильщику.

По словам политика, со Смирновым он в переписке обсуждал книги и историю, с Красильщиком — "новую эмиграцию, нацвопрос и политику".

"Раньше это называлось "20 лет без права переписки", а сейчас у меня 20 лет письма без ограничений, но цензура сжигает их на железном блюдце", — отмечается в сообщении от лица Навального.

Алексей Навальный отбывает девятилетний срок в колонии № 6 во Владимирской области по обвинению в мошенничестве. В начале августа Мосгорсуд вынес оппозиционному политику новый приговор – 19 лет колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества. Навальный называет своё преследование политическим. Такого же мнения придерживаются правозащитники.

По подозрению в участии в экстремистском сообществе также арестованы три адвоката Навального – Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер.

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