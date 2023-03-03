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Суд отправил в колонию жителя Петербурга, пытавшегося вплавь сбежать в Одессу

Маяк неподалёку от Оленёвки, архивное фото

Российский суд в Симферополе назначил шесть лет колонии строгого режима 40-летнему жителю Санкт-Петербурга, который попытался вплавь перебраться из аннексированного Крыма в Одессу. Утверждается, что он планировал присоединиться к украинской армии. Об этом сообщил ТАСС.

Имя осуждённого не называется, многие подробности дела засекречены. В приговоре заявляется, что петербуржец связался с представителем одного из добровольческого воинского подразделения в Украине, которое вербовало граждан России. Сначала он неудачно попытался перебраться через границу в Брянской области. После того — прибыл в Крым, купив гидрокостюм и подводный фонарь.

6 августа он отправился вплавь в Одессу из неназванной местности. Через сутки, 8 августа, он был обнаружен пограничным кораблём в районе Оленёвки — села на самом западе Крыма. Петербуржцу оставалось плыть около 180 километров. Суд признал его виновным в государственной измене и незаконном пересечении границы.

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