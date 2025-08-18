Суд подтвердил, что Додик лишён поста главы Республики Сербской

Суд Боснии и Герцеговины в понедельник 18 августа отклонил апелляцию президента одного из двух автономных образований в составе страны, Республики Сербской, Милорада Додика, на решение Центральной избирательной комиссии прекращении его полномочий.

Решение суда является окончательным и означает, что теперь в течение 90 дней должны быть объявлены досрочные выборы президента Республики Сербской. Президент при этом будет избран только на один год - до октября будущего года, когда должен был истечь нынешний мандат Додика.

В феврале суд в Сараеве заочно приговорил Додика к одному году тюрьмы и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. Додик был признан виновным в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. Эта должность предусмотрена заключёнными в 1995 году Дейтонскими соглашениями о мирном урегулировании конфликта в Боснии. По ходатайству Додика, суд заменил тюремный срок штрафом, однако решение о запрете занимать должности оставлено в силе.



Додик называет судебные и политические решения в отношении себя атакой на Республику Сербскую и утверждает, что не допустит проведения досрочных выборов. Балканская служба Радио Свобода отмечает, что автономия теперь оказалась в состоянии конституционного кризиса, поскольку одновременно с решением суда подал в отставку и глава правительства Республики Сербской. Неясно, кто теперь имеет право поручить формирование нового правительства и кто будет исполнять обязанности президента. На данный момент рычаги власти в республике по-прежнему находятся в руках у Додика.

Лишённый полномичий президент в понедельник объявил, что в Республике Сербской в конце сентября пройдёт референдум, на котором граждане должны высказаться относительно того, признают ли они его полномочия или нет. Решение референдума вряд ли будет иметь юридическую силу.

Милорад Додик придерживается пророссийской ориентации и неоднократно, в том числе в последние годы, посещал Москву. Он неоднократно высказывался в поддержку независимости Республики Сербской, однако практических действий, которые могли бы быть направлены на её выход из состава Боснии и Герцеговины, так и не осуществил.