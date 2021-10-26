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Суд в Польше отказал российским властям в выдаче бурятского правозащитника

Евгений Хасоев у здания суда, Польша

Окружной суд Варшавы постановил отказать в требовании российских властей выдать руководителя бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток" Евгения Хасоева. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Судья обосновала свое решение тем, что уголовное дело, заведенное на Хасоева в России, имеет признаки фальсификации. "Судья объявила, что ей очевидно, что российские власти при помощи дела и назначенной проверки в психбольнице пытались меня опорочить и наказать за то, что я оказывал участникам зимних акций в поддержку Навального юридическую помощь", – рассказал Хасоев.

В конце марта Хасоев заявил, что уезжает из России из-за возбуждения против него двух уголовных дел: о нападении на судебного пристава и о клевете. Правозащитник назвал это уголовное преследование "политически мотивированным". Хасовев заявлял, дело может быть сфабриковано, чтобы поместить его в психоневрологический диспансер. В СК заявили, что правозащитнику действительно была назначена судебно-психиатрическая экспертиза из-за сведений "о наличии у обвиняемого в анамнезе повреждений головы, для разрешения вопросов о его вменяемости, по уголовному делу".

13 апреля Следственный комитет Бурятии объявил Хасоева в межгосударственный розыск по делу об угрозах насилия в отношении судебного пристава. В конце июля Евгения Хасоева задержали в Варшаве по запросу национального бюро Интерпола в Москве. Дело о "юридической допустимости выдачи" Хасоева российским властям было передано в прокуратуру, а после – в польский суд.

  • 8 февраля полицейские задержали Евгения Хасоева на заседании, где он выступал в статусе защитника одного из участников акций протеста 23 и 31 января. У правозащитника возник конфликт с одним из судебных приставов, который, по словам Хасоева, его провоцировал. По версии СК, Хасоев вызвал пристава на улицу и внезапно "достал из кармана шило и складной нож, после чего высказал угрозы расправой".
  • В отношении Хасоева также возбуждено уголовное дело о клевете из-за фильма "Я полицейский, которого пытали полицейские". Следствие полагает, что в фильме правозащитник "озвучил заведомо ложные сведения, порочащие одного из сотрудников органов внутренних дел". Евгений Хасоев считает, что дело о клевете возбудили из-за отсутствия доказательств по первому уголовному делу.

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