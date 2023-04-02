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Суд приостановил работу Англо-американской школы в Москве

Тушинский районный суд Москвы приостановил на 90 суток работу Англо-американской школы, сообщает РБК. По мнению суда, школа нарушала российские требования ведения образовательной деятельности. Преподавание в ней велось по международной программе.

В конце февраля в школе прошла прокурорская проверка. Она обнаружила, что в международной школе не разработаны дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с принятыми в российском законодательстве стандартами. Кроме того, у некоторых педагогов не было действительных лицензий.

На суде директор школы Магомед Баширов заявлял, что руководство принимает все меры для устранения недостатков, найденных прокуратурой. Защита и вовсе настаивала на отсутствии состава правонарушения.

Англо-американская школа в Москве была основана в 1949 году посольствами Великобритании, США и Канады для обучения детей дипломатов и других сотрудников посольств. Преподавание ведётся на английском языке по международной программе. Сейчас в ней учатся около 1200 детей от 4 до 18 лет. Как сообщает "Коммерсант", у 20% учеников русский язык является родным. Школа аккредитована Ассоциацией школ и колледжей Новой Англии (NEASC), Советом международных школ (CIS) и образовательным фондом "Международный бакалавриат".

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