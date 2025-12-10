Суд приостановил рассмотрение дела об убийстве лётчика Кузьминова

Суд в Вильяхойосе в Испании постановил временно прекратить производство по делу об убийстве в стране российского лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, который перегнал в Украину военный вертолёт Ми-8. Об этом сообщается на сайте Генерального совета судебной власти Испании.

Пресс-релиз был опубликован еще в сентябре 2025 года, СМИ обратили на него внимание только сегодня. В нем говорится, что основанием для такого решения стало отсутствие "достаточных доказательств для возложения уголовной ответственности на конкретное лицо как на исполнителя, соучастника или пособника" преступления.

По данным суда, после убийства Кузьминова суд постановил начать предварительное расследование и засекретить материалы дела в целях защиты следствия. Однако "многочисленные следственные действия", как сказано в пресс-релизе, не позволили возбудить дело против конкретного лица, которых можно было определить как организаторов или исполнителей преступления.

Кузьминов – выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища, потомственный лётчик. 9 августа 2023 года он перегнал в Украину вертолёт Ми-8, при этом были по всей видимости убиты два российских лётчика, не знавших о его планах. Через два месяца он уехал из Украины и поселился в городе Вильяхойоса в Испании. 13 февраля 2024 года тело Кузьминова в пандусе гаража нашёл его сосед.

Согласно имеющимся данным, на него напали двое неизвестных. Они окликнули Кузьминова, а затем открыли огонь. По данным El Periodico, в лётчика стреляли восемь раз, из них два раза мимо; пять пуль из шести пробили грудную клетку. Нападавшие, выехав из гаража на машине, которая была угнана за два дня до этого, переехали тело Кузьминова. Позднее автомобиль нашли сожжённым в соседнем городе Кампельо.

El País писала, что испанские спецслужбы не сомневаются в причастности России к убийству Кузьминова, однако признают, что следствию будет сложно найти прямые доказательства, поскольку, по всей вероятности, преступление совершили наёмные убийцы, которые уже покинули территорию Испании. Киллеры скрылись с места преступления очень быстро, что, по мнению испанской полиции, указывает на то, что они профессионалы. The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных спецслужбах утверждала, что лицам, убившим Кузьминова, заплатили российские чиновники, работающие в Вене. Официально обвинения в адрес России выдвинуты не были.