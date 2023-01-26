Суд приостановил процесс по делу о неисполнении военным приказа

Военный суд в Краснодаре приостановил рассмотрение уголовного дела о неисполнении приказа "в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий" в отношении военнослужащего Вадима Бая. Издание Кавказ.Реалии отмечает, что дело Бая было одним из первых в стране, возбуждённых по соответствующей статье уголовного кодекса.

Причиной приостановки рассмотрения дела стала невозможность установить местонахождение обвиняемого.

В сентябре прошлого года российские власти ужесточили наказание за самовольное оставление воинских частей или мест службы, введя в соответствующее законодательство понятия "мобилизация" и "военное положение". С того времени против российских военнослужащих - как тех, кто уклонился от призыва на службу по так называемой "частичной мобилизации", так и тех, кто отказался принимать участие в боевых действиях на территории Украины - заведены сотни уголовных дел, по которым уже вынесены десятки приговоров.

Так, в конце года Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к трём годам колонии-поселения солдата Константина Санникова, который сбежал из воинской части в Белгородской области, чтобы его не отправили на фронт в Украине. В январе военный суд в Нальчике назначил наказание в виде одного года и трёх месяцев лишения свободы для военнослужащего Тархана Мальсагова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации. По версии следствия, Мальсагов покинул воинскую часть, не предупредив об этом командование, чтобы навестить родственников. При этом через две недели он добровольно вернулся на службу.

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