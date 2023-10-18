Суд признал банкротом российское отделение Google

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Гугл" - российское дочернее предприятие корпорации Google. Общая задолженность компании составляет 53 миллиарда рублей. Введено конкурсное производство на полгода. Конкурсным управляющим назначен Валерий Таляровский, который ранее был временным управляющим.

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о банкротстве ещё весной 2022 года. Её задолженность по налогам составляет более 19,6 миллиарда рублей, дебиторская задолженность - более 27 миллиардов рублей (по данным на конец 2022 года), долги по зарплате и выходным пособиям — 271 миллион рублей, а по обязательным платежам — 85 миллионов.

Со дня введения наблюдения в 2022 году требования к "Гугл" предъявили более тысячи российских компаний, сообщает Pravo.ru. В основном их требования связаны с нарушением обязательств по размещению рекламы после подачи "Гугл" заявления о собственном банкротстве.

Суд назначил отчёт конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства на 17 апреля 2024 года.