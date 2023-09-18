Пробный шар. Как блокируют YouTube в Крыму

На территории аннексированного Россией Крыма за последнее время несколько раз пропадал доступ к видеохостингу YouTube и другим сервисам Google. Эксперты полагают, что это могло быть тестовым отключением перед полным запретом YouTube на подконтрольных России украинских территориях или даже в самой России.

В конце августа и начале сентября клиенты нескольких интернет-провайдеров, работающих в аннексированном Крыму, пожаловались на то, что они не могут зайти на сайт YouTube и воспользоваться другими сервисами корпорации Google.

По сообщениям телеграм-каналов, главная страница YouTube перестала открываться 31 августа в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Феодосии, Прибрежном, Форосе, Алуште, Черноморском и Керчи. Проблемы с доступом возникли у пользователей домашнего интернета, услуги которым предоставляет компания "Миранда-медиа". В отдельных случаях с трудностями столкнулись также клиенты компаний "Таврида-телеком" (Симферополь), "Севстар" (Севастополь) и "Крымтелеком" (Ялта).

Информацию о временных проблемах с доступом к сайтам корпорации Google, которой с 2006 года принадлежит и видеохостинг YouTube, корреспонденту Радио Свобода подтвердили клиенты "Миранда-медиа" в Симферополе и Севастополе. При этом, по их словам, при использовании VPN-сервисов и мобильного интернета все страницы открывались нормально.

Спустя неделю, 6 сентября, о временной блокировке YouTube сообщили клиенты телекоммуникационной компании "КТК Телеком" (бренд "Волна Мобайл") из разных населенных пунктов аннексированного полуострова. Спустя некоторое время доступ был восстановлен.

Технический сотрудник "Миранды-медиа", проживающий в одном из крымских городов, в разговоре с корреспондентом Радио Свобода сообщил, что работы по блокировке доступа к сервисам Google действительно проводились. Но о причине подобных действий коллективу не сообщили. "[На работе] ходят разговоры, что Google вообще в России собираются отрубить", – говорит работник компании.

В пресс-службе "Миранды-медиа" признали, что ограничение доступа имело место, однако говорить о причинах также не захотели. "Проблем с YouTube у наших клиентов уже нет. Мы надеемся, что это не повторится. В целях безопасности жителей информация разных сфер не подлежит распространению", – сообщила сотрудница департамента внутренних и внешних коммуникаций компании Виктория Саулова.

В "КТК Телеком" комментировать отключение крымских клиентов от YouTube отказались.

Эксперты телекоммуникационной сферы выразили предположения, что блокировка производилась в тестовом режиме и что спустя некоторое время YouTube и другие сервисы Google могут заблокировать на подконтрольных России территориях навсегда.

Провайдеры, связанные с властью

Компания "Миранда-медиа" была создана в 2004 году в Москве. С февраля 2014 года она принадлежит российской корпорации "Ростелеком". После аннексии Крыма "Миранда-медиа" стала оказывать телекоммуникационные услуги на полуострове.

В 2015 году "Ростелеком" сократил долю владения в своей крымской "дочке" со 100% до 20. Предположительно, это было сделано для того, чтобы на компанию не были наложены санкции из-за нарушения международного права: Крым является территорией Украины и российские компании обязаны согласовывать свою деятельность на полуострове с украинскими властями. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину "Ростелеком" (38 процентов акций которого принадлежат государству, а совет директоров возглавляет сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Иванов) все равно попал в санкционные списки США, Евросоюза и Австралии, несмотря на попытки дистанцироваться от крымских активов.

В марте 2023 года стало известно о планах сделать "Миранду-медиа" единым оператором связи на украинских территориях, которые находятся под российской оккупацией. В конце мая в сетях компании произошла глобальная авария, из-за которой тысячи клиентов не только в Крыму, но и в оккупированной части Запорожской области почти на сутки остались без интернета. Представители провайдера сообщили, что сбой был вызван "одной из крупнейшей хакерских атак за всю истории компании". В причастности к ней обвинили украинских кибервзломщиков (независимо подтвердить эти заявления в условиях оккупации не представляется возможным).

Компания "КТК Телеком" была создана в сентябре 2014 года в Москве. На рынок аннексированного Крыма она пришла в 2016 году. Оператор последовательно принадлежал офшорным фирмам с Кипра и Британских Виргинских островов, пока в 2022 году его не приобрела российская инвестиционная компания "Айси Инвест". Ее гендиректор Павел Кузнецов тесно связан с компанией МТС, которая принадлежит АФК "Система" Евгения Евтушенкова, на которого были наложены санкции из-за развязанной Россией в Украине войны и тесных связей с режимом Владимира Путина.

Таким образом, оба крымских оператора, на время отключивших пользователей от сервисов Google, тесно связаны с российским государством или находятся под его контролем. Это может служить объяснением того, почему, предположительно, пробное отключение пользователей от сервисов Google или YouTube осуществили именно они.

Все готово для блокировки?

В последние годы в России регулярно блокируются интернет-сайты и сервисы, которые, с точки зрения чиновников, несут угрозу режиму Владимира Путина. Этот процесс активизировался после полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года. С этого же момента возникли слухи о возможной блокировке YouTube, который неподцензурен российскому правительству. Представители российских властей сначала называли этот шаг преждевременным, но впоследствии стало известно, что государство изыскивает возможности фильтровать контент видеохостинга через специальный сайт-прокладку.

Поставить между большинством пользователей и видеороликами на YouTube практически непреодолимый барьер технически не так сложно, говорят эксперты. Блокировки отдельных сайтов осуществляются при помощи так называемых технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые обязаны иметь у себя все интернет-провайдеры России. Эти приспособления запрещают соединение с сайтом, если он внесен в черный список Роскомнадзора.

"Первое и самое простое, что могут сделать, – через интернет-провайдеров запретить открывать сайт youtube.com. Второе – заблокировать все сетевые адреса сайта YouTube. Обычным пользователем останется только посещать государственный "прокси-сайт", который будет контролировать передачу видео. Интернет-провайдеры, скорее всего, будут автоматически перенаправлять [пользователей] на этот прокси-сайт при попытке зайти на YouTube. Специалисты легко обойдут данную блокировку, а вот большинство пользователей интернета будут пользоваться фильтрованным контентом", – рассказал в беседе с Радио Свобода специалист и консультант по разработке информационных систем Артур Ампилогов.

Тем не менее полностью блокировать сервис видеохостинга означает лишить пользователей доступа к видеоконтенту – в России YouTube нет альтернативы, нет сайта, который позволял бы пользователям загружать видео и устраивать массовые просмотры или трансляции, – рассказал в интервью "Дойче Велле" член штаба Пиратской партии Александр Исавнин. Более того, локальный российский рынок для любой видеоплатформы слишком мал, поэтому альтернативные российские сервисы уступают YouTube по аудитории.

Что касается полной блокировки Google, то это может привести к большим техническим проблемам в самой России. А потому власти едва ли пойдут на такой шаг.

"Интернет устроен таким образом, что невозможно полностью закрыть к чему-либо доступ, не превратив при этом свою национальную сеть в огромную локальную сеть и не поставив подножку самим себе. Вспомним, например, как блокировки облачных серверов, которые использовал Telegram, привели к тому, что перестали работать кассы некоторых супермаркетов. Отключить страну целиком от сервисов Google – это нанести удар по собственной инфраструктуре: очень многие приложения используют их шрифты, библиотеки, облачные сервера и многое другое. Все это перестанет работать и потребует колоссальных усилий от разработчиков для исправления ситуации. Не думаю, что такая блокировка и ответная реакция Google будут иметь какой-то политический вес в РФ, так что рассматривать стоит скорее экономический ущерб и воспринимать его как основной сдерживающий фактор", – полагает IT-специалист корпорации ЭЛАР Дмитрий Стариков.

По его словам, чтобы избежать катастрофических последствий, российские власти могут выборочно блокировать отдельные службы Google, например "создать сайт-зеркало, который не будет блокироваться российскими провайдерами, но определенные ссылки на котором просто не будут работать".

Крым неслучайно был выбран в качестве экспериментальной площадки для блокировки YouTube. У оккупационных властей полуострова накопилось достаточно претензий к видеохостингу. Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2021 года, сервис заблокировал пропагандистский документальный фильм "Крым. Путь на Родину", что вызвало недовольство у российских политиков. Призывал закрыть сервис и назначенный Москвой руководить Крымом Сергей Аксенов, чей канал был заблокирован. Тем не менее российские пропагандисты продолжают иметь доступ к сервису видеохостинга: они загружают программы, которые появляются в эфире государственных российских телеканалов. Более того, российские власти наложили на сервисы крупные штрафы. Пытаясь заставить Google (эта компания получила иски на 21 и 2 миллиарда рублей, оба иска российские суды удовлетворили) и YouTube (на него был наложен оборотный штраф в размере 7 миллиардов рублей) работать по своим правилам, однако специалисты отмечают, что если из России эти сервисы уйдут полностью, то россияне вынуждены будут вернуться в мир текстовых сообщений вместо видеотрансляций или различных облачных сервисов, что может вызвать массовое недовольство.

Жители аннексированного полуострова не раз сталкивались с тем, что регион живет особой жизнью и что тут могут не работать обычные для "внешнего мира" службы и сервисы. Потому и уровень общественного недовольства в случае введения очередного запрета будет ниже.

"Регион слабо интегрирован в экономику РФ. Многие компании там так и не начали работать [после российской аннексии полуострова] и даже не осуществляют туда доставку. К тому же Крым является серой зоной в плане международного права – население региона проще воспримет очередные инфраструктурные проблемы", – отмечает Дмитрий Стариков.

В Крыму, где множество людей не смирилось с аннексией, усилен государственный контроль над всеми сферами жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что интернет также контролируется с особой тщательностью. По словам Ампилогова, этот усиленный режим введен еще в 2018 году и именно здесь поэтому проводят тесты по блокировке некоторых сервисов.