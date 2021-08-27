Псковский областной суд признал преступления, совершенные в регионе в годы Второй мировой войны нацистами, геноцидом народов Советского Союза. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным суда, во время войны на территории региона, который до 1944 года был разделён между Ленинградской и Калининской (Тверской) областями, были преднамеренно убиты более 75 тысяч мирных жителей и 377 тысяч военнопленных.

Более 192 тысяч граждан - были насильственно отправлены на принудительные работы в Германию и управляемый нацистской администрацией Рейхскомиссариат Остланд, названный в решении суда "странами Балтики".

Уголовное дело о геноциде было возбуждено после обнаружения летом 2020 года захоронения вблизи деревни Моглино на западе области, где в годы Второй мировой войны находился лагерь для советских военнопленных, — передаёт Север.Реалии.

В сообщениях официальных органов и информагентств подчёркивается, что среди охранников лагеря были эстонцы. Таким образом Москва отвечает на эстонские обвинения в геноциде в адрес Советского Союза.