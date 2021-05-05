В Госдуму внесён законопроект, запрещающий отрицать решающую роль Советского Союза в победе над нацисткой Германией в годы Второй мировой войны. Документ также предполагает запрет на уравнивание советского и нацистского режима в этот исторический период.

Законопроект подготовлен группой единороссов по инициативе президента России Владимира Путина. В пояснительной записке указано, что цель поправок — "поставить заслон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на Победе".

Наказание за нарушение в тексте не установлено, оно будет внесено в парламент отдельным документом. Готовится его согласование с правительством, рассказала "Открытым медиа" один из соавторов Елена Ямпольская. Предположительно, документы вносятся по отдельности, чтобы первую часть успели зарегистрировать до празднования 9 мая.

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