Суд счёл незаконным преследование за репост о взрыве в Архангельске

Суд в Челябинске присудил пенсионерке и экоактивистке Галине Гориной компенсацию морального ущерба в размере 60 тысяч рублей из-за преследования по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил в фейсбуке адвокат Андрей Лепехин.

Уголовное дело в отношении Гориной возбудили летом 2019 года. Причиной стал репост публикации во "ВКонтакте" о взрыве в архангельском управлении ФСБ с подписью "Что же это такое творится по всей стране… Дети убивают себя!".

В декабре 2019 года Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении пенсионерки. По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, следствие сочло, что Горина в опубликованном посте не выражала "свое отношение к данному событию в виде дополнительных комментариев".

Осенью 2018 года 17-летний студент Михаил Жлобицкий устроил взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске. Сам он стал единственной жертвой взрыва.

За посты и комментарии об этом событии, в которых власти усмотрели оправдание терроризма, в разных регионах России были осуждены более 10 человек, в том числе и к реальным срокам заключения.