Суд признал законным увольнение 115 не поехавших в Украину росгвардейцев

Военный суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 сотрудников Росгвардии, которые отказались ехать воевать в Украину. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что истцы отказались выполнять служебное задание и самостоятельно отбыли к постоянному месту службы. Уволены они были за нарушение внутреннего устава и условий контракта.

При этом некоторые из военнослужащих говорят, что были готовы остаться в Украине, если бы командование прямо им это приказало. Среди собеседников издания также оказался солдат, который поступил на службу накануне и еще не успел подписать контракт — его тоже уволили, — сообщала редакция Кавказ.Реалии.

Россия, с точки зрения властей, не находится в состоянии войны с Украиной, бойцы Росгвардии не обязаны участвовать в операциях за границей, уверены многие юристы. На этом основании многие сотрудники ведомства отказываются участвовать в боевых действиях.

В апреле глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказывал об обращениях военных и сотрудников Росгвардии из 17 городов России, жалующихся, что их пытаются заставить участвовать в боевых действиях.

Войска Росгвардии могли понести тяжёлые потери в Украине, следует из сообщений украинских источников. В начале марта в разбитой колонне войск под Харьковым были обнаружены тела росгвардейцев, снаряжение которых было подготовлено не для боевых действий, а для разгонов уличных демонстраций.

По всей видимости, их командование рассчитывало, что они не будут воевать, а будут контролировать уже завоёванные или сдавшиеся территории.

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