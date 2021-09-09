Суд в Москве продлил до 11 ноября арест художника-акциониста Павла Крисевича. Он был задержан в июне после перфоманса на Красной площади и обвинён в хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Крисевич - активист из Петербурга, проводивший художественные акции в защиту политзаключённых и против репрессий. Наиболее известной стала его акция у здания ФСБ в ноябре 2020 года. Тогда он поставил себя у креста в образе Иисуса на Лубянской площади в Москве, а у его ног горели папки, символизирующие уголовные дела.

На акции в июне художник выстрелил холостыми патронами из пистолета два раза в воздух и один раз себе в голову. Он назвал перфоманс "контрольным выстрелом для государственного устрашения".

"Государство вешает на протест стигму преступления. Заставляет нас в камерах и чатах себя представлять преступниками. Но кто оно без государственного устрашения? Ясно, что пустое место" - написал Крисевич в своём манифесте.

Сразу после акции он был задержан охраняющими Красную площадь сотрудниками ФСО. Обвинение по уголовному делу ему были предъявлено через несколько дней. В качестве подозреваемой по тому же делу проходит присутствовавшая на акции журналистка издания SOTA Ника Самусик.