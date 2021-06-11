Акционист Павел Крисевич, известный перформансом в образе Иисуса Христа у здания ФСБ на Лубянке, в пятницу был задержан на Красной площади в Москве после того, как устроил акцию со стрельбой.

По сообщениям очевидцев, он дважды выстрелил из небоевого пистолета в воздух, а затем себе в голову. По словам его подруги Анастасии Михайловой, ни он, ни кто-либо ещё не пострадал, поскольку пистолет был заряжен холостыми патронами. По данным "Открытых медиа", речь идёт о списанном пистолете модели Р-411, переделанном в небоевой.

Акция была направлена в поддержку политикзаключённых. Крисевич начал стрелять со словами "Перед кремлёвским занавесом последуют выстрелы".

Была задержана также журналистка SOTA Ника Самусик, снимавшая акцию.

Издание "Открытые медиа" публикует отрывки из манифеста Крисевича, в котором тот называет свою акцию "контрольным выстрелом" для "государственного устрашения". "Государство вешает на протест стигму преступления. Заставляет нас в камерах и чатах себя представлять преступниками. Но кто оно без государственного устрашения? Ясно, что пустое место" - пишет активист.

Павел Крисевич - активист из Петербурга, неоднократно проводивший художественные акции против репрессий, в защиту политзаключённых. Наиболее известна его акция у здания ФСБ. Крисевича задержали вечером 5 ноября 2020, когда он висел на кресте напротив здания на Лубянке, а у его ног горели папки, символизирующие уголовные дела.

Крисевича арестовали на 15 суток. После выхода из изолятора он дал интервью сайту Север.Реалии, в котором рассказал, что значила его акция, и почему он устраивает перформансы в поддержку политзаключенных.

Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов приняла решение отчислить Крисевича. В вузе считают, что поступки активиста "не соотносятся со званием студента".

Крисевич устраивал и другие акции в поддержку политзаключённых. В последний раз его задерживали 2 мая, когда активисты выставили на мольбертах свои картины перед памятником Пушкину в Михайловском сквере. Тогда его арестовали на 10 суток.