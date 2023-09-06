Суд продлил арест Светлане Петрийчук и Жене Беркович

Хамовнический суд Москвы продлил до 4 ноября арест режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Заседание прошло в среду. Решение выносила судья Диана Мищенко, находящаяся с марта под санкциями США по обвинению в причастности к серьёзному нарушению прав человека.
Беркович и Петрийчук обвиняются в публичном оправдании терроризма за пьесу Финист ясный сокол о русских девушках, выходящих замуж за радикальных исламистов. Она была написана Петрийчук и поставлена Беркович в Москве, в театре "Дочери СОСО".
Пьеса и постановка были отмечены несколькими престижными театральными наградами, в том числе главной национальной премией "Золотая маска".
На заседании 6 сентября следователь Дмитрий Полищук заявил, что обвиняемые могут сбежать или повлиять на свидетелей, передавала "Медиазона". Адвокаты подсудимых отмечали, что следствие по делу фактически не ведётся и попросили избрать меру пресечения, не связанную арестом.
- Адвокат Беркович попросила приобщить к делу личные поручительства за неё, сообщил из зала суда журналист Василий Полонский. За неё, в частности, поручились актёры Олег Меньшиков и Вениамин Смехов, режиссёры Александр Бородин, Владимир Котт, Борис Мильграм, Константин Райкин, Адольф Шапиро, Генриетта Яновская, благотворители Екатерина Шергова и Лидия Мониава, журналист Ксения Собчак.
- В поддержку обвиняемых выступали представители тетрального сообщества, деятели культуры, правозащитники. 1 сентября они получили премию "Камертон" имени Анны Политковской.
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