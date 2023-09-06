Суд продлил арест Светлане Петрийчук и Жене Беркович

Хамовнический суд Москвы продлил до 4 ноября арест режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Заседание прошло в среду. Решение выносила судья Диана Мищенко, находящаяся с марта под санкциями США по обвинению в причастности к серьёзному нарушению прав человека.

Беркович и Петрийчук обвиняются в публичном оправдании терроризма за пьесу Финист ясный сокол о русских девушках, выходящих замуж за радикальных исламистов. Она была написана Петрийчук и поставлена Беркович в Москве, в театре "Дочери СОСО".

Пьеса и постановка были отмечены несколькими престижными театральными наградами, в том числе главной национальной премией "Золотая маска".

На заседании 6 сентября следователь Дмитрий Полищук заявил, что обвиняемые могут сбежать или повлиять на свидетелей, передавала "Медиазона". Адвокаты подсудимых отмечали, что следствие по делу фактически не ведётся и попросили избрать меру пресечения, не связанную арестом.