Суд продлил арест журналисту Эвану Гершковичу

Суд в Москве продлил арест корреспонденту московского бюро The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже.

Согласно решению суда, 32-летний американский журналист останется под стражей как минимум до 30 марта, что означает, что под арестом он проведёт не менее года. Заседание суда проходило в закрытом режиме, на нём присутствовал генконсул США Стюарт Уилсон.

Гершковича задержали 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. На следующий день ФСБ России заявила, что журналист арестован по обвинению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Гершкович и The Wall Street Journal отвергают предъявленные обвинения. Издание неоднократно требовало немедленного освобождения журналиста. Белый дом называл обвинения "смехотворными", а президент Байден характеризовал задержание журналиста как "совершенно незаконное".