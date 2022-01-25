Суд рассмотрит вопрос об отмене условного срока Олегу Навальному

Суд в Москве рассмотрит вопрос об отмене условного срока брату Алексея Навального Олегу Навальному, осужденному по так называемому санитарному делу. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.
Согласно информации, ходатайство об отмене решения зарегистрировано 24 января. В качестве повода для него указано неисполнение осужденным возложенных обязанностей, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления.
Адвокат Навального Никос Параскевов отметил в разговоре с "Медиазоной" (признана СМИ-"иноагентом"), что суд не уведомил его о назначении заседания.
В августе прошлого года суд назначил Олегу Навальному год условного срока, его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм.
"Санитарное дело" было возбуждено после прошедших в январе 2021 года протестных митингов в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, соратники политика создали опасность распространения коронавируса, призвав людей выйти на акции протеста.
- Олег Навальный вместе со своим старшим братом Алексеем в 2014 году был осуждён по делу "Ив Роше". Алексей Навальный тогда получил три с половиной года условно, а Олег Навальный – три с половиной года колонии. Он освободился в 2018 году.
- В январе Алексея Навального обвинили в нарушении режима по делу "Ив Роше". В феврале суд по требованию ФСИН заменил ему срок с условного на реальный. Сейчас политик отбывает наказание в колонии в городе Покров Владимирской области.
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