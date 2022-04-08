Суд разрешил блогеру Хованскому пользоваться интернетом

Куйбышевский районный суд смягчил условия меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщил "Медиазоне" адвокат Александр Передрук.
На заседании 6 апреля суд продлил для Хованского запрет определенных действий, однако разрешил пользоваться интернетом и выходить из дома с 18.00 до 10.00 часов. Ранее Хованскому также разрешили звонить родным и адвокатам. "Никогда в жизни я ещё не чувствовал себя таким свободным", - написал Хованский у себя на странице "Вконтакте".
В конце декабря 2021 года Юрия Хованского выпустили из СИЗО, где он провел шесть месяцев. Изменить меру пресечения Хованскому попросило само следствие. В ходатайстве говорилось, что блогер не может скрыться за границей, так как его загранпаспорт передан следователю, а также не сможет уничтожить доказательства по делу.
- Хованский был арестован в июне прошлого года. Оправданием терроризма следствие посчитало его песню про теракт на постановке мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году. Песня была исполнена в 2012 году, через два года блогера вызывали из-за этого на профилактическую беседу в Следственный комитет.
- По словам блогера, он никогда не публиковал эту песню. В открытом доступе видео с песней появилось в 2020 году в канале с несколькими подписчиками.
- Дело Хованского строится на показания трех свидетелей, двое из которых ранее могли работать в полиции, писал РБК. Протоколы показаний свидетелей схожи между собой предложениями и целыми абзацами.
- Срок давности по преступлению прошёл, однако следствие настаивает, что Хованский снова исполнил песню в 2018-м. Хованский это отрицает. Блогер уже внесён в списки экстремистов, по предъявленной статье ему грозит заключение на срок до 7 лет.
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