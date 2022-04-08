Суд разрешил блогеру Хованскому пользоваться интернетом

Куйбышевский районный суд смягчил условия меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщил "Медиазоне" адвокат Александр Передрук.

На заседании 6 апреля суд продлил для Хованского запрет определенных действий, однако разрешил пользоваться интернетом и выходить из дома с 18.00 до 10.00 часов. Ранее Хованскому также разрешили звонить родным и адвокатам. "Никогда в жизни я ещё не чувствовал себя таким свободным", - написал Хованский у себя на странице "Вконтакте".

В конце декабря 2021 года Юрия Хованского выпустили из СИЗО, где он провел шесть месяцев. Изменить меру пресечения Хованскому попросило само следствие. В ходатайстве говорилось, что блогер не может скрыться за границей, так как его загранпаспорт передан следователю, а также не сможет уничтожить доказательства по делу.