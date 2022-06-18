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ОВД-Инфо: за посты в Telegram возбудили 12 уголовных дел о "фейках"

За распространение заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил России возбудили 59 уголовных дел, из них 12 - за посты в мессенджере Telegram. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Согласно исследованию проекта, нередко обвиняемым вменяют сразу несколько действий, подпадающих под уголовную статью о "фейках". Более 65% обвинений в распространении заведомо ложной информации - за посты в социальных сетях. Из них 12 обнаружены в мессенджере Telegram, 10 - в соцсети "ВКонтакте", 4 - в Instagram и 3 - в соцсети Facebook, место публикации ещё 13 постов с "фейками" в делах не фигурирует. За распространение "фейков" о вооружённых силах России грозит до 15 лет лишения свободы.

Два уголовных дела за посты в Telegram возбуждены в отношении журналистки из Ингушетии Изабеллы Евлоевой. Евлоева писала о российском вторжении в Украину в личном телеграм-канале. Первое уголовное дело возбудили за посты, опубликованные в нём с 5 по 9 марта. За этот период Евлоева написала несколько заметок о войне, в том числе о погибших и пленённых в Украине ингушах. Какие именно публикации заинтересовали полицейских, ей не сообщают.

Второе дело возбудили в апреле за репост фотографий из Бучи с комментарием "Российская армия насилует женщин и девочек в Украине, убивает мирных людей, грабит и мародёрствует. Я смотрю новости и меня захлестывают флешбеки. Ничего не изменилось со времён Чеченской войны. Всё то же самое".

Евлоева уехала из России ещё до возбуждения уголовных дел. В начале июня у её пожилых родителей прошёл обыск. Евлоевой передали, что если она продолжит писать об Ингушетии, её родителей в покое не оставят. С тех пор публикации в телеграм-канале Евлоевой не выходят.

  • Сервис "Служба поддержки" при помощи правозащитного проекта "Роскомсвобода" подготовил инструкцию по безопасному использованию мессенджера Telegram. Среди прочего рекомендуется обсуждать важное в секретных чатах или голосом: звонки в Telegram по умолчанию зашифрованы, скрыть номер телефона и быть осторожными в больших чатах.
  • Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. Правозащитному проекту "ОВД-Инфо" известно о 59 уголовных делах по этой статье.
  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В тот же день Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о войне только по официальным российским источникам.
  • В мае 2022 года глава Роскомнадзора заявил, что с конца февраля ведомство удалило более 117 тысяч фейков "о сути конфликта, действиях и потерях вооружённых сил", 38 тысяч призывов к протестам, а также заблокировало 1177 ресурсов "с украинской националистической пропагандой".

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