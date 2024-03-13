Суд удовлетворил ходатайство вора в законе Шакро Молодого об УДО

Суд в Краснодарском крае удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Его называют одним из руководителей российской организованной преступности и вором в законе номер один в России.

О том, что Усть-Лабинский районный суд 13 марта в закрытом режиме рассмотрел ходатайство Калашова и удовлетворил его, сообщают "Коммерсантъ", Лента.ру и телеграм-канал BRIEF со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов края. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Другие подробности пока неизвестны.

Накануне телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник выступил с утверждением, что 16 марта должен состояться суд об освобождении Шакро Молодого от дальнейшего отбытия наказания по медицинским показаниям. Утверждалось, что это будет "шикарный подарок ему на день рождения" – 20 марта ему исполнится 71 год. В сегодняшних сообщениях СМИ, однако, речь идёт об УДО, а не об освобождении по медицинским показаниям. При этом "База" и BRIEF пишут о состоянии здоровья как об одной из причин решения об УДО.

Захария Калашова специализирующиеся на криминальных новостях СМИ неоднократно называли "боссом боссов" российской организованной преступности или как минимум человеком, претендующим на эту роль. В 2016 году он был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве. Это стало результатом расследования дела о перестрелке на московской Рочдельской улице, при которой погибли два человека. Перестрелка была связана в том числе с претензиями подрядчицы Фатимы Мисиковой, которой покровительствововал Калашов, к владелице ресторана Elements Жанне Ким. В 2018 году Калашов был приговорён к 9 годам и 10 месяцев колонии. В обвинительном заключении он был назван "лидером российского криминального мира". С февраля 2019 года он отбывает срок в ИК №2 в Краснодарском крае.