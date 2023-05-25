Суд в Албании отпустил блогера Лану Сатор под подписку о невыезде

Суд в Албании отпустил из-под ареста под подписку о невыезде фотографа и блогера Лану Сатор (Светлану Тимофееву) - до окончания следствия.
Сатор проходит по делу о распространении секретной военной информации и незаконном хранении оружия. О том, что её отпустили под подписку сообщила в четверг "Медиазона" со ссылкой на знакомую Тимофеевой. Ту же информацию, как отмечает издание, передали местные СМИ.
Под подписку о невыезде отпустили еще одного обвиняемого по делу — гражданина Украины Фёдора Алпатова. Фотографа Михаила Зорина при этом отправили под домашний арест.
- Светлана Тимофеева, известная под псевдонимом Лана Сатор, ведёт страницу в инстаграме о заброшенных зданиях, бомбоубежищах и военных объектах. Её вместе с Зориным и Алпатовым задержали у заброшенного военного завода в городе Грамши в августе 2022 года. Тогда же всех троих отправили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
- В Албании Сатор подозревается в шпионаже. В России она заочно арестована за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. В марте Тимофеева попросила в Албании политического убежища – она заявила, что опасается преследования в случае возвращения в Россию.
- В середине апреля суд в Албании принял решение не экстрадировать Светлану Тимофееву в Россию.
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