Суд в Албании отпустил блогера Лану Сатор под подписку о невыезде

Суд в Албании отпустил из-под ареста под подписку о невыезде фотографа и блогера Лану Сатор (Светлану Тимофееву) - до окончания следствия.

Сатор проходит по делу о распространении секретной военной информации и незаконном хранении оружия. О том, что её отпустили под подписку сообщила в четверг "Медиазона" со ссылкой на знакомую Тимофеевой. Ту же информацию, как отмечает издание, передали местные СМИ.

Под подписку о невыезде отпустили еще одного обвиняемого по делу — гражданина Украины Фёдора Алпатова. Фотографа Михаила Зорина при этом отправили под домашний арест.