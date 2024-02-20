Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Амстердаме отклонил апелляцию России о выплате компенсации акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Амстердама отклонил российское требование отменить выплату назначенной компенсации бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. В 2014 году международный третейский суд в Гааге постановил, что Москва должна выплатить более 50 миллиардов долларов, с процентами сумма могла превысить 60 миллиардов.

ЮКОС была крупнейшей нефтяной компанией России в начале 2000-х. Она подверглась процедуре банкротства в 2006 году после того, как её основатель Михаил Ходорковский стал обвиняемым по уголовному делу о хищениях и неуплате налогов. Бизнесмен называл преследование политическим.

Большая часть активов компании со значительным дисконтом досталась государственной "Роснефти". Бывшие акционеры в третейском суде доказали, что компания, фактически, была экспроприирована государством.

Это решение в 2021 году было отменено Верховным судом Нидерладов. Теперь Россия снова может обратиться в этот же суд, чтобы обжаловать вынесенное сегодня решение. Москва неоднократно давала понять, что не планирует выплачивать компенсацию вне зависимости от решений судов.

Акционеры ЮКОС пытаются добиться исполнения решения в судах западных юрисдикций, требуя арестовать российские государственные активы.

Форум

Материалы по теме

Смерть Навального в колонии
Embed
Смерть Навального в колонии

No media source currently available

0:00 0:31:57 0:00

Смерть Навального в колонии

Соратники говорят "он убит"

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG