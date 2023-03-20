Суд в Архангельске заочно арестовал политзаключённую Олесю Кривцову

Суд в Архангельске заочно арестовал студенту Олесю Кривцову, которую обвиняют в дискредитации армии и оправдании терроризма за посты в соцсетях о войне в Украине, — сообщает SOTA. Ранее её объявили в федеральный розыск.

По решению суда студентка, признанная "Мемориалом" политической заключённой, должна быть арестована на два месяца с момента задержания в России. Ранее она была объявлена в федеральный розыск.

По версии следствия, 19-летняя студентка Северного Арктического университета сделала в закрытом чате одногруппников репост публикации архангельского активиста и антивоенные сторис в инстаграме с упоминанием взрыва на Крымском мосту. Донос на неё, предположительно, написали её однокурсники.

Сама она сейчас в Литве, куда сбежала из-под домашнего ареста. В России ей может грозить до семи лет лишения свободы.