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Студентка Олеся Кривцова, признанная политзаключённой, покинула Россию

Студентка Олеся Кривцова, обвиняемая в дискредитации армии и оправдании терроризма

Студентка из Архангельска Олеся Кривцова, находившаяся под домашним арестом, покинула Россию. Об этом сообщила её группа поддержки в соцсетях. На Кривцову были возбуждены дела о дискредитации российской армии и оправдании терроризма за антивоенные посты в соцсетях. В России ей может грозить до семи лет лишения свободы.

В телеграм-канале в поддержку Кривцовой в среду был размещён видеоролик, на котором она снимает с ноги электронный браслет слежения. Там же она сообщила от своего имени, что уже находится в Литве. Пересечь российскую границу ей удалось с помощью правозащитников, имена которых не называются.

По версии следствия, 19-летняя студентка Северного Арктического университета Кривцова сделала в закрытом чате одногруппников репост публикации архангельского активиста Ильи Лешукова, а также опубликовала антивоенные сторис в инстаграме с упоминанием взрыва на Крымском мосту. Донос на Кривцову, предположительно, написали её однокурсники.

Студентку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В начале января суд отправил её под домашний арест. 13 марта старейшая российская правозащитная организация "Мемориал" признала Олесю Кривцову политзаключённой.

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