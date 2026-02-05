Суд в Баку вынес приговоры экс-руководителям Нагорного Карабаха

Бакинский военный суд в четверг вынес приговоры бывшим руководителям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Пожизненные сроки получили пять человек, среди которых бывший президент непризнанной республики Араик Арутюнян, бывший командующий армией НКР Левон Мнацаканян, бывший заместитель командующего армией Давид Манукян, бывший спикер парламента НКР Давид Ишханян и бывший глава МИД НКР Давид Бабаян.

Бывших президентов НКР Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна приговорили к 20 годам лишения свободы. Согласно Уголовному кодексу, обвиняемым не могут назначить пожизненное заключение, так как им к моменту вынесения решения исполнилось 65 лет, отмечает Настоящее время.

Оглашение приговоров продолжается. Всего в деле 15 обвиняемых. Все они были задержаны в 2023 году после того, как территория Нагорного Карабаха перешла под контроль Азербайджана в результате военной операции. Им вменяют, в частности, подготовку и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, геноцид, финансирование терроризма, насильственный захват власти и убийство.

Карабах, согласно международному праву, является частью Азербайджана. Большая часть региона более 30 лет находилась под контролем властей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики. Над частью территории Баку вернул контроль в результате 44-дневной войны осенью 2020 года. В сентябре 2023 года Азербайджан провёл в регионе военную операцию, по результатам которой непризнанная армянская республика прекратила существование, и Баку восстановил над регионом свою юрисдикцию.

Около 120 тысяч человек, преимущественно этнических армян, вынуждены были покинуть свои дома из-за опасений преследований со стороны азербайджанских властей. Баку призывал армянское население остаться в Карабахе и принять азербайджанское гражданство. Азербайджан также сообщал, что гарантирует соблюдение всех прав для армян, решивших остаться в Карабахе.



