Минский районный суд Беларуси заочно приговорил одного из основателей Sports.ru Дмитрия Навошу к 12 годам лишения свободы по делу о "Чёрной книге Беларуси". Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Такой же срок суд назначил ещё четырём обвиняемым: Янине Сазанович, Даниилу Богдановичу, Ольге Высоцкой и Валерии Занемонской. Всех их обвинили в разжигании вражды и в незаконном сборе персональных данных.

"Приговор в 12 лет? Да хоть 112. Я и, думаю, другие заочно "судимые" готовы принять на себя любые виртуальные сроки вымышленных судов ценой того, чтобы свобода для реальных политзеков пришла раньше", – прокомментировал Дмитрий Навоша новость о своем приговоре.

Телеграм-канал "Чёрная книга Беларуси" публиковал личные данные сотрудников белорусской милиции, судей, чиновников, которые обвинялись в причастности к преследованию оппозиции.

Генпрокуратура заявляла, что это делалось с целью дискредитации власти и правоохранительных органов, разжигания иной социальной вражды по отношению к представителям силового блока и госслужащим, распространения клеветнических сведений о них и подстрекательства к преступлениям экстремистской направленности.