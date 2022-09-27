СК начал "спецпроизводство" против админов "Чёрной книги Беларуси"

Следственный комитет Беларуси начал специальное производство против медиаменеджера, создателя Sport.ru Дмитрия Навоши и администраторов телеграм-канала "Чёрная книга Беларуси", сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего в списке пять человек – Янина Сазанович, Даниил Богданович, Ольга Высоцкая, Валерия Занемонская и Дмитрий Навоша. Их подозревают в разжигании вражды и незаконном сборе персональных данных. Администраторы телегам-канала Следственного комитета называют "Черную книгу Беларуси" "экстремистским формированием".

Специальное производство по уголовному делу разрешает судить граждан Беларуси, которые находятся за пределами страны. Закон, позволяющий судить заочно, Лукашенко подписал в июле 2022 года. Документ затрагивает статьи УК РБ об акте терроризма, геноциде, наёмничестве, измене государству, диверсии, создании экстремистского формирования либо участии в нем, а также по статьям о массовых беспорядках и призывах к санкциям.