СК начал "спецпроизводство" против админов "Чёрной книги Беларуси"

Следственный комитет Беларуси начал специальное производство против медиаменеджера, создателя Sport.ru Дмитрия Навоши и администраторов телеграм-канала "Чёрная книга Беларуси", сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Всего в списке пять человек – Янина Сазанович, Даниил Богданович, Ольга Высоцкая, Валерия Занемонская и Дмитрий Навоша. Их подозревают в разжигании вражды и незаконном сборе персональных данных. Администраторы телегам-канала Следственного комитета называют "Черную книгу Беларуси" "экстремистским формированием".
Специальное производство по уголовному делу разрешает судить граждан Беларуси, которые находятся за пределами страны. Закон, позволяющий судить заочно, Лукашенко подписал в июле 2022 года. Документ затрагивает статьи УК РБ об акте терроризма, геноциде, наёмничестве, измене государству, диверсии, создании экстремистского формирования либо участии в нем, а также по статьям о массовых беспорядках и призывах к санкциям.
- Телеграм-канала "Чёрная книга Беларуси" публиковал личные данные сотрудников белорусской милиции, судей, чиновников, которые обвинялись в причастности к преследованию оппозиции. Одним из его администраторов СК считает россиянку Софью Сапегу, которая была задержана вместе с белорусским активистом Романом Протасевичем в мае 2021 года.
- Журналист и медиаменеджер Дмитрий Навоша известен как основатель изданий Sports.ru, Tribuna.by, Tribuna.ua. Во время избирательной президентской кампании в Беларуси в 2020 году он активно выказывался против режима Лукашенко и освещал события в Беларуси в своих соцсетях, а также стал одним из основателей фонда солидарности BYSOL.
- Имена Валерии Занемонской и Даниила Богдановича звучали в сообщении СК в феврале 2022 года, когда Следственный комитет, расследуя дело, связанное с протестами в Минске в 2020 году, обвинил группу людей в распространении наркотиков. Богдановича также связывают с офисом Светланы Тихановской, в частности, это утверждал Роман Протасевич.
- Список людей, в отношении которых начато специальное производство, будет увеличиваться – для этого Следственный комитет Беларуси завел специальный телеграм-канал.
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