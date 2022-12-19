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Суд в Биробиджане приговорил четверых Свидетелей Иеговы к реальным срокам в колонии

Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области 19 декабря приговорил четверых последователей церкви Свидетелей Иеговы к заключению в колонии. Российские власти считают эту религиозную организацию экстремистской и преследуют её членов.

Валерия Кригера и Сергея Шуляренко суд приговорил к семи годам колонии общего режима за организацию и финансирование деятельности экстремистской организации.

Алам Алиев признан виновным по статье об организации деятельности экстремистской организации, он отправлен в колонию на шесть с половиной лет. Дмитрия Загулина признали виновным по статье о финансировании экстремистской деятельности и приговорили к трём с половиной годам колонии общего режима.

На решение обратил внимание информационный центр "Сова". Суд посчитал, что обвиняемые, зная о запрете их общины властями, проводили религиозные собрания в целях распространения вероучения церкви и собирали на это деньги.

Община церкви в Биробиджане была признана экстремистской 3 октября 2016 года.

Уголовное дело против обвиняемых было возбуждено в 2018 году. Правозащитные организации отмечают, что преследование иеговистов в России не объясняется никакими объективными факторами.

В июне Европейский суд по правам человека постановил, что решения российских властей о ликвидации церкви, запрет её деятельности и изъятие собственности нарушили права верующих. Суд потребовал, чтобы Россия приняла все необходимые меры, чтобы уголовное преследование свидетелей было прекращено, а ранее осуждённые за участие в деятельности церкви – освобождены.

Решение ЕСПЧ было принято после исключения России из Совета Европы, Москва не собирается его исполнять.

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