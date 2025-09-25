Суд в Эстонии приговорил к пяти годам жителя Нарвы по делу о шпионаже

Суд в Эстонии приговорил к пяти годам лишения свободы уроженца и жителя Нарвы Игоря Лобина, признав его виновным в шпионаже в пользу России. Об этом сообщили представители суда и прокуратуры Эстонии.

По версии следствия, Лобин с 2017 года передавал ФСБ данные об организации обороны Эстонии, ее внутренней безопасности, деятельности эстонских силовых структур, учениях Сил обороны Эстонии и ее добровольческих дружин, а также о переходе школ на образование на эстонском языке. Также он сообщал российским спецслужбам о "готовности различных государственных структур к кризисам".

Заместитель директора Полиции безопасности страны (КаПо) Таави Нариц в интервью изданию Postimees рассказал, что Лобин был техническим инспектором. У него не было доступа к конфиденциальной информации, но он регулярно посещал Россию и с отдельного телефона переписывался с куратором, который был записан как продавец рыболовных снастей.

"Лобин получил минимальное вознаграждение, и по существу были покрыты только его транспортные и другие эксплуатационные расходы. Он был классическим идеологическим агентом", — отмечает Нариц.