Поддержка решений МУС может стать уголовно наказуемой в России

В Госдуме России готовится законопроект о запрете деятельности Международного уголовного суда на территории страны. Этому было посвящено совещание в понедельник. Председатель Думы Вячеслав Володин также предложил ввести уголовное наказание за поддержку решений МУС.
Володин сообщил, что Дума готовит поправки в федеральный закон "О безопасности". Они должны запретить в России не только МУС, но и, как он сформулировал, "деятельность международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан". Какие именно международные организации могут попасть под запрет, глава Госдумы не уточнил.
Также предлагается запретить публичные призывы к исполнению решений таких организаций. Для этого готовятся изменения в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах.
В совещании приняли участие заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и председатели профильных комитетов - по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов.
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что они подозреваются в незаконной депортации детей из Украины. Решение МУС было поддержано США, большинством стран Евросоюза (совместное решение ЕС было заблокировано Венгрией) и Украиной.
- Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.
- 20 марта стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана и судей МУС. СК обвиняет их в незаконном преследовании Путина и Львовой-Беловой.
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