Поддержка решений МУС может стать уголовно наказуемой в России

В Госдуме России готовится законопроект о запрете деятельности Международного уголовного суда на территории страны. Этому было посвящено совещание в понедельник. Председатель Думы Вячеслав Володин также предложил ввести уголовное наказание за поддержку решений МУС.

Володин сообщил, что Дума готовит поправки в федеральный закон "О безопасности". Они должны запретить в России не только МУС, но и, как он сформулировал, "деятельность международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан". Какие именно международные организации могут попасть под запрет, глава Госдумы не уточнил.

Также предлагается запретить публичные призывы к исполнению решений таких организаций. Для этого готовятся изменения в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах.

В совещании приняли участие заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и председатели профильных комитетов - по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов.