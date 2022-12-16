Суд в Гааге приговорил экс-командира армии Косова к 26 годам тюрьмы 

Специальный суд по частично признанному Косову приговорил бывшего командующего Освободительной армии Косова Салиха Мустафу к 26 годам тюрьмы. Его признали виновным в военных преступлениях. Это первый приговор гаагского трибунала по преступлениям в Косове, сообщает Балканская служба Радио Свобода.

Судьи пришли к выводу, что Мустафа причастен к пыткам, незаконным задержаниям и убийствам. По данным следствия, Мустафа возглавлял партизанскую группу, которая удерживала в как минимум шесть косовских албанцев. Их обвиняли в сотрудничестве с сербами.

Заключённых избивали бейсбольными битами, били током и пытали огнем, им не давали воду и еду. Суд считает, что Мустафа лично принимал участие в пытках как минимум двух заключённых весной 1999 года.

Мустафу арестовали в 2020 году. Тогда он занимал пост советника Минобороны Косова. Свою вину осуждённый не признал.

Официально специальный суд по Косово начал работу в 2017 году. Трибунал расследует предполагаемые преступления, совершенные членами Освободительной армии Косова против этнических меньшинств и политических соперников в период с января 1998 года по декабрь 2000 года.

Суд базируется в Гааге, в Нидерландах, но действует в соответствии с законами Косова.

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