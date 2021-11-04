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Суд в Гааге расследует преступления против человечности в Венесуэле

Николас Мадуро

Международный уголовный суд в Гааге начал расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях во время правления президента Николаса Мадуро.

Иски были поданы после протестов в 2017 году. Они начались из-за того, что Верховный суд расширил полномочия главы государства и ограничил функции парламента, который в то время контролировала оппозиция. За время протестов погибли более 120 человек. Тысячи пострадали.

Представители правящей в Венесуэле Социалистической партии заявляли, что целью демонстраций протеста было насильственное свержение Мадуро.

США и страны Запада легитимным президентом Мадуро не признают.

Венесуэла несколько лет находится в глубоком политическом и экономическом кризисе. Национализация нефтяных компаний и падение цен на топливо разрушило экономику страны. За девять месяцев 2021 года инфляция в Венесуэле превысила 530 процентов.

Инфляция в 2020 году составила почти три тысячи процентов. Минимальный размер месячной заработной платы венесуэльцев составляет 10 миллионов боливаров – это чуть более двух долларов США.

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