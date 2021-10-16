Власти Кабо-Верде выдали США посланника Мадуро

Власти островного африканского государства Кабо-Верде экстрадировали в США гражданина Венесуэлы, бизнесмена Алекса Сааба. Его обвиняют в отмывании денег в интересах режима венсесуэльского президента Николаса Мадуро, которого Вашингтон не считает легитимным главой государства. Сааб имеет статус специального посланника Мадуро.
Об экстрадиции Сааба сообщило в субботу радио Кабо-Верде. Решение о том, что он может быть выдан США, принял в сентябре Конституционный суд страны.
Бизнесмен был арестован по выданному США международному ордеру в аэропорту на острове Сал в Кабо-Верде в июне прошлого года, когда его самолёт совершил посадку для дозаправки на пути из Венесуэлы в Иран. Власти Венесуэлы заявили протест, указав на дипломатический статус Сааба, однако суды в Кабо-Верде не прислушались к их аргументам.
- Президент России Владимир Путин недавно подписал указ о назначении послом России в Кабо-Верде Натальи Поклонской - бывшего депутата Госдумы и бывшей главы российской прокуратуры аннексированного Крыма. Украинские официальные лица после этого заявили, что подготовят запрос об экстрадиции Поклонской, против которой украинская прокуратура возбудила дело.
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