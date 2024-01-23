Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд в Гамбурге запретил Forbes называть Алишера Усманова подставным лицом Путина

Владимир Путин и Алишер Усманов
Владимир Путин и Алишер Усманов

Земельный суд Гамбурга запретил американскому журналу Forbes распространять информацию о связи российского миллиардера Алишера Усманова с президентом Владимиром Путиным. Суд посчитал распространением порочащих сведений несколько утверждений, опубликованных изданием, передаёт EU Today.

Защита Усманова утверждала, что Евросоюз цитировал в обосновании введённых против него санкций неподтверждённые утверждения из текста 2022 года, выпущенного под заголовком "Познакомьтесь с олигархами Путина, которые, скорее всего, попадут под санкции Байдена из-за Украины".

В частности, речь шла о цитате анонимного эксперта: "Усманов неоднократно прикрывал Путина и решал его бизнес-проблемы”. Издание на суде отказалось раскрыть личность эксперта и не привело примеры решения олигархом проблем Путина, утверждают EU Today и РБК.

В тексте таким примером была названа покупка Усмановым доли в сотовом операторе "Мегафон" в 2006 году. Утверждается, что олигарх выкупил долю министра связи и друга Владимира Путина Леонида Реймана после того, как о его участии в компании стало известно публике. Рейман связь с оператором отрицает, суд запретил Forbes распространять и это утверждение.

Журнал решение не комментировал, текст статьи остаётся на его сайте в неисправленном виде. Это вторая победа Усманова в суде по иску к СМИ, заявившим о его близости к Путину. В августе 2023 года бизнесмену проиграла в гамбургском суде австрийская газета Kurier, утверждавшая, что Путин назвал Усманова "одним из любимых олигархов". Вскоре после этого Евросоюз перестал называть олигархами попавших под санкции российских миллиардеров.

Новость дополняется

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG