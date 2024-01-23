Земельный суд Гамбурга запретил американскому журналу Forbes распространять информацию о связи российского миллиардера Алишера Усманова с президентом Владимиром Путиным. Суд посчитал распространением порочащих сведений несколько утверждений, опубликованных изданием, передаёт EU Today.

Защита Усманова утверждала, что Евросоюз цитировал в обосновании введённых против него санкций неподтверждённые утверждения из текста 2022 года, выпущенного под заголовком "Познакомьтесь с олигархами Путина, которые, скорее всего, попадут под санкции Байдена из-за Украины".

В частности, речь шла о цитате анонимного эксперта: "Усманов неоднократно прикрывал Путина и решал его бизнес-проблемы”. Издание на суде отказалось раскрыть личность эксперта и не привело примеры решения олигархом проблем Путина, утверждают EU Today и РБК.

В тексте таким примером была названа покупка Усмановым доли в сотовом операторе "Мегафон" в 2006 году. Утверждается, что олигарх выкупил долю министра связи и друга Владимира Путина Леонида Реймана после того, как о его участии в компании стало известно публике. Рейман связь с оператором отрицает, суд запретил Forbes распространять и это утверждение.

Журнал решение не комментировал, текст статьи остаётся на его сайте в неисправленном виде. Это вторая победа Усманова в суде по иску к СМИ, заявившим о его близости к Путину. В августе 2023 года бизнесмену проиграла в гамбургском суде австрийская газета Kurier, утверждавшая, что Путин назвал Усманова "одним из любимых олигархов". Вскоре после этого Евросоюз перестал называть олигархами попавших под санкции российских миллиардеров.

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