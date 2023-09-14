ЕС больше не называет олигархами бизнесменов под санкциями

Евросоюз больше не называет олигархами российских бизнесменов, которые внесены в санкционные списки. Теперь богатейших россиян, которых среди прочего считают причастными к поддержке войны с Украиной, обозначают ведущими бизнесменами.

Всего в них внесены 140 связанных с Россией физических лиц и более 40 компаний.

В официальном журнале ЕС за апрель 2022 года, где опубликованы имена россиян, попавших в пятый пакет санкций, слово "олигарх" встречается 16 раз, обращает внимание телеканал Настоящее Время. Олигархами в списке, в частности, называются Вячеслав Кантор, Алишер Усманов и Олег Дерипаска. В последующих пакетах так называют, например, Петра Авена, Романа Абрамовича, Виктора Рашникова и других.

Убрали слово "олигарх" и из описаний встречи Владимира Путина с его сторонниками из числа представителей крупного бизнеса, прошедшей 24 февраля 2022 года. Если раньше это была "встреча с олигархами в Кремле", то теперь – "встреча с ведущими бизнесменами в Кремле".

Единственный член санкционного списка, по отношению к которому до сих пор используется слово "олигарх", – это топ-менеджер Владимир Рашевский. В описании, обосновывающем введение санкций против него, Рашевского называют "членом узкого круга олигархов, близких к Владимиру Путину".

Ранее несколько российских бизнесменов пытались оспорить в суде свое попадание под европейские санкции. Виктор Рашников при этом также утверждал, что не является олигархом, но суд ЕС не принял его иск.

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