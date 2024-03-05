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Суд в Иркутске приговорил к реальным срокам 9 свидетелей Иеговы

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор 9 прихожанам Церкви свидетелей Иеговы. Им присудили от 7 до 3 лет заключения, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на областную прокуратуру.

Шестерых верующих признали виновными в финансировании экстремистской деятельности и назначили по 7 лет лишения свободы. Еще двоих признали виновными по статье об организации деятельности экстремистского объединения — им присудили по 6 лет и 4 месяца заключения. Девятый верующий признан виновным по статье об участии в запрещенной организации и был осужден к 3 годам колонии.

Страшный суд. Преследование "Свидетелей Иеговы" в России
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Страшный суд. Преследование "Свидетелей Иеговы" в России

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Эта группа верующих была задержана в 2021 году. Их, по словам родных, сильно избили, одному из них угрожали изнасилованием сотрудники полиции.

  • Церковь свидетелей Иеговы признана в России экстремистской организацией. Её прихожан регулярно арестовывают и отправляют в колонии. Осуждены были уже больше 450 человек, подозреваемыми и обвиняемыми проходили почти 800 человек.
  • В июне 2022 года ЕСПЧ признал запрет материалов, приходов и верующих иеговистов противоречащими Конвенции о защите прав человека, и потребовал прекратить уголовные дела и освободить заключённых. Москва к тому моменту заявила, что не будет исполнять решения суда из-за исключения России из Совета Европы за вторжение в Украину.

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