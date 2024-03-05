Суд в Иркутске приговорил к реальным срокам 9 свидетелей Иеговы

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор 9 прихожанам Церкви свидетелей Иеговы. Им присудили от 7 до 3 лет заключения, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на областную прокуратуру.

Шестерых верующих признали виновными в финансировании экстремистской деятельности и назначили по 7 лет лишения свободы. Еще двоих признали виновными по статье об организации деятельности экстремистского объединения — им присудили по 6 лет и 4 месяца заключения. Девятый верующий признан виновным по статье об участии в запрещенной организации и был осужден к 3 годам колонии.

Эта группа верующих была задержана в 2021 году. Их, по словам родных, сильно избили, одному из них угрожали изнасилованием сотрудники полиции.