Суд в Италии постановил выдать ФРГ подозреваемого в подрыве газопроводов

Кассационный суд Италии отклонил апелляцию и утвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. Об этом сообщил адвокат Никола Канестрини, пишет ТАСС.

Это уже второе рассмотрение апелляции на решение об экстрадиции Кузнецова в Германию. В первый раз Кассационный суд постановил заново провести процесс в новом составе – в результате вновь было принято решение об экстрадиции украинца. Защита снова оспорила решение, указав на процессуальные нарушения в ходе разбирательства.

Теперь, по словам Канестрини, Кузнецова должны экстрадировать в течение 10 дней.

Ранее адвокат сообщил, что его подзащитный "с 31 октября отказывается от еды, требуя соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равное по сравнению с другими заключенными обращение в вопросах свиданий с семьей и доступа к информации". По словам Канестрини, с момента задержания Кузнецова в августе этого года ему не обеспечили необходимую диету, что привело к ухудшению состояния здоровья.