Суд в Казахстане не выдал в США бывшего главреда журнала "Хакер"

Суд в Казахстане отклонил запрос США на экстрадицию Никиты Кислицина — топ-менеджера занимающейся кибербезопасностью компании F.A.C.C.T., разработчика программного обеспечения в области кибербезопасности и преемницы Group-IB, основателя которой Илью Сачкова в России недавно осудили по делу о госизмене. Об этом ТАСС сообщил консул-советник российского консульства в Алматы Артём Оганов. Комментариев властей Казахстана пока нет.

38-летнего Кислицина поместили под экстрадиционный арест по запросу России. Там он заочно арестован по делу о неправомерном доступе к информации. По законодательству Казахстана, как пишет "Медиазона", арест не может превышать год. Когда пройдёт суд об экстрадиции в Россию - не сообщается.

Кислицин, бывший главный редактор журнала "Хакер", был задержан в Казахстане по запросу США 22 июня. В компании F.A.C.C.T. тогда сообщили, что власти Казахстана изучают основания для экстрадиции в Соединённые Штаты. В компании уточнили, что претензии к Кислицину связаны с событиями 10-летней давности, когда он ещё не работал в комании.

Генеральное консульство России в Алма-Ате попросило Казахстан воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина Вашингтону. Спустя неделю после его задержания в Казахстане российские следователи обвинили Кислицина в хакерском взломе, а суд заочно арестовал его. Как отмечает "Медиазона", российские правоохранительные органы регулярно возбуждают уголовные дела против россиян, уже задержанных за рубежом по запросу третьих стран, например, США, и после этого требуют экстрадиции задержанных - уже в Россию.

В 2014 году Минюст США обвинил Никиту Кислицина в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году. Публично об обвинениях стало известно в 2020 году.

Кислицин проходил по делу российского хакера Евгения Никулина, которого задержали в 2016 году в Праге и экстрадировали в США. Американский суд приговорил Никулина к семи годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях.

До суда над Кислициным дело тогда не дошло. Он сотрудничал с ФБР, дав показания на российских хакеров. Они, как утверждали американские следователи, могли сотрудничать с российскими спецслужбами.

Кислицин в 2006–2012 годах возглавлял журнал "Хакер", посвящённый информационной безопасности. В январе 2013 года он устроился в компанию по кибербезопасности Group-IB, основанную Ильей Сачковым.

Сам Сачков на прошлой неделе был приговорён к 14 годам колонии по делу о госизмене. Он был арестован в конце сентября 2021 года. Детали его дела засекречены. Вину в госизмене Сачков не признал.



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