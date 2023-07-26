Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил основателя бывшей Group-IB (сейчас работает в России под брендом F.A.С.С.T.) Илью Сачкова к 14 годам колонии по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Прокуратура запрашивала для Сачкова 18 лет колонии. Адвокаты настаивали на оправдании бизнесмена. По словам защитников, вину он не признал.

"Если будет обвинительный приговор, это будет одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору", – говорится в сообщении в телеграм-канале, который ведётся от лица Сачкова, в ответ на требование прокуратуры о приговоре.

Сачкова арестовали в конце сентября 2021 года. По версии ФСБ, бизнесмен передавал иностранным спецслужбам некие сведения, составляющие государственную тайну. Детали дела были засекречены.

Сам бизнесмен утверждает, что дело против него инициировано двумя сотрудниками ФСБ: бывшим руководителем Центра информационной безопасности спецслужбы Сергеем Михайловым и нынешним начальником Центра Олегом Кашенцовым.

В 2019 году Михайлов был осуждён на 22 года лишения свободы по обвинению в госизмене. Сачков, который был одним из свидетелей обвинения на том процессе, утверждает, что Михайлов решил ему за это отомстить. Кашенцов, по словам бизнесмена, неоднократно угрожал ему уголовным преследованием. Сачков называл Михайлова и Кашенцова людьми, которым мешала его борьба с киберпреступностью.