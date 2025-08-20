Суд в Астане отказал в удовлетворении иска представительства Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) к министерству иностранных дел Казахстана из-за отказа в выдаче аккредитации семи журналистам медиакорпорации.

Решение МИД было признано правомерным, передаёт Казахская служба Радио Свобода. Работа сотрудников иностранных медиа в стране запрещена принятым в прошлом году законом.

МИД Казахстана отказал в аккредитации сначала семерым, затем еще девятерым журналистам Казахской службы Радио Свобода. Сегодня суд вынес решение по первой группе из семи журналистов.

Ранее несколько международных правозащитных групп осудили непредоставление казахстанскими властями аккредитаций. Human Rights Watch назвала решение "вопиющей атакой на СМИ". Международная федерация журналистов IFJ — "посягательством на свободу прессы и право журналистов заниматься профессиональной деятельностью".

Комитет по защите журналистов CPJ во вторник призвал власти Казахстана предоставить аккредитацию сотрудникам Казахской службы, отметив, что "смелые репортажи РСЕ/РС занимают центральное место в медиасфере Казахстана".