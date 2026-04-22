Суд в Кишинёве приговорил олигарха Плахотнюка к 19 годам

Суд в Кишинёве приговорил бывшего лидера молдавский Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка к 19 годам лишения свободы. Его признали виновным в банковском мошенничестве, организации преступной группировки и отмывании денег в 2014 году.

Прокуратура требовала 25 лет лишения свободы. Решение суда будет обжаловано. Плахотнюк ранее свою вину не признал.

Адвокат Лучиан Рогач заявил прессе, что решение суда явно незаконно и что судебное разбирательство проходило с нарушениями, в "быстром темпе" и под "огромным политическим давлением на судей", сообщает Молдавская служба Радио Свобода. Защита также заявила, что уже обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), посчитав незаконным выдачу четырех ордеров одновременно на арест его подзащитного.

После экстрадиции из Греции 25 сентября 2025 года Плахотнюк находится в СИЗО Кишинёва.

Плахотнюк был депутатом парламента Молдовы двух созывов и первым вице-председателем парламента. Его называют самым богатым человеком в стране, а также самым влиятельным лицом в 2010-х годах. Политическая карьера Плахотнюка завершилась в июне 2019 года, когда в результате политического кризиса правительство Павла Филипа ушло в отставку.

Кишинёв на его имя выдал ордеры на арест по трём уголовным делам. В феврале 2025 года Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск.

В 2023 году суд в Москве заочно приговорил Плахотнюка к 20 годам колонии с конфискацией имущества по делу о выводе 126 миллиардов рублей из России в 2013–2014 годах. Евросоюз внёс Плахотнюка в санкционный список.