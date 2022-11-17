Суд в Краснодаре признал незаконным отказ во въезде в РФ иностранке с ВИЧ

Суд в Краснодаре признал незаконным и дискриминационным решение краевого управления Роспотребнадзора о нежелательности нахождения в России гражданки Узбекистана из-за её положительного ВИЧ-статуса. Об этомсообщает Кавказ. Реалии

Оспаривая в суде решение о запрете пребывания в России, Розия К. указала, что её родители, брат и сестра проживают в России и имеют российское гражданство, а она ни разу не нарушала законодательство.

Суд установил, что по закону "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого ВИЧ" иностранцы и лица без гражданства с подобным статусом могут находиться в стране, если не нарушают административное и уголовное законодательство.

Незаконность такого ограничения подтверждает и Конституционный суд России. В начале 2016 года Конституционный суд постановил, что в Россию могут въезжать только те иностранцы с ВИЧ, чьи близкие родственники являются гражданами страны и постоянно находятся на её территории.

Суд в Краснодаре обязал региональное управление Роспотребнадзора отменить решение о нежелательности пребывания гражданки Узбекистана в России, которой теперь разрешен въезд в страну.