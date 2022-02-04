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Суд в Крыму оставил в силе приговор украинцу по обвинению в шпионаже

Иллюстративное фото

Суд в аннексированном Россией Крыму оставил в силе приговор осужденному на 12 лет по обвинению в шпионаже гражданину Украины Константину Ширингу. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Адвокаты обжаловали приговор, вынесенный Ширингу в октябре подконтрольным России Верховным судом Крыма.

Гражданин Украины, 61-летний Константин Ширинг был задержан в Крыму в марте 2020 года. По версии ФСБ, он занимался шпионажем в интересах украинской военной разведки. Для этого, как утверждают в российской спецслужбе, он завербовал россиянку-военнослужащую Татьяну Кузьменко.

В июле прошлого года Кузьменко осудили на восемь лет лишения свободы по обвинению в госизмене с отсрочкой отбывания наказания на два года - до достижения её ребёнком 14 лет. Россиянка признала вину. Её дело рассматривалось в особом порядке.

Адвокат Ширинга Олег Глушко заявлял "Коммерсанту", что Кузьменко оговорила его подзащитного. Ширинг, по словам адвоката, вину не признал.

По данным издания, Ширинг приехал в Крым из Запорожья в 2015 году. В Феодосии он познакомился с Кузьменко. Они жили вместе несколько лет, у них есть дочь.

  • Дела о шпионаже и госизмене носят гриф "секретно" и рассматриваются в закрытом режиме. Официально сообщается лишь о приговорах.
  • В 2020 году, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, было вынесено семь приговоров по делам о госизмене. Обвиняемые получили от пяти до максимальных 20 лет.



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